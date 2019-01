Els mecenes de l'aznarista FAES

L'expresident espanyol José María Aznar va convertir-se durant anys en aquell pare que malparlava del seu fill hereu. L'habitual de la porta giratòria sentia que Mariano Rajoy havia traït el seu llegat al capdavant del PP. I aprofitava cada conferència o acte públic per mostrar les seues diferències. Però amb el desnonament de Rajoy de La Moncloa i l'ascens de Pablo Casado al lideratge dels populars, Aznar torna a ser feliç. Casado s'ha convertit en el net polític que adula l'avi. Encara més, l'expresident espanyol s'ha erigit en l'ideòleg dels tres partits de la dreta espanyola: des de Ciutadans a l'ultra i radical Vox. Es tracta d'una nova etapa daurada de l'aznarisme.

L'instrument ideològic a través del qual ha propagat el seu pensament neoconservador ha sigut la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES). Un think tank que va actuar durant molts anys de fundació oficial del PP, però que va separar-se de la formació conservadora al mateix temps que la relació entre Rajoy i Aznar es refredava més i més. No debades, l'any 2016 el centre de pensament presidit per Aznar i el partit dretà van trencar palletes.

Tot i el distanciament entre la fundació i el partit de la gavina, FAES va obtenir entre 2012 i 2015 més de tres milions d'euros en aportacions privades d'empreses. Segons la documentació aconseguida pel senador de Compromís Carles Mulet, i a la qual ha accedit aquest setmanari, constructores com ACS, OHL i Ferrovial, bancs com ara Santander i BBVA, firmes alimentàries com Mercadona, tabaqueres com Philip Morris o tecnològiques com Google van finançar les activitats de la fundació aznarista. A partir d'aquesta informació, EL TEMPS detalla els principals mecenes del think tank neocon.

Tal com s'exposa en l'annex facilitat des de FAES al parlamentari valencianista, 2012 fou l'any en el qual van produir-se més «donacions irrevocables d'ajuda econòmica per al finançament de les activitats de tipus social i cultural en compliment de les seues finalitats fundacionals», segons la terminologia que empra el think tank. Amb una injecció de 150.000 euros, Banc Santander ostenta l'honor d'haver aportat més diners durant aquell exercici.

La Fundació ACS, lligada a la companyia que dirigeix el president del Reial Madrid Florentino Pérez, es queda a tocar d'aquesta xifra amb una entrega de 100.000 euros. Segons la declaració feta en seu judicial per Francisco Correa, capitost de la trama Gürtel, la constructora del magnat havia pagat comissions a canvi de contractes. També està esquitxada per l'Operació Púnica.

ACS, amb tot, no és l'única firma del sector de la rajola que apareix com a finançadora de FAES l'any 2012. Sacyr, també tacada per les suposades entregues a la caixa B del partit de la gavina, va donar 100.000 euros a la fundació conservadora. I OHL, presidida aleshores per l'amic del monarca emèrit Joan Carles I i exministre d'Hisenda durant la transició espanyola, Juan Miguel Villar Mir, va aportar 45.000 euros a FAES. Contaminada pels casos de corrupció, aquesta constructora està implicada en causes judicials a Mèxic, apareix com a donant suposadament irregular del PP als Papers de Bárcenas i està involucrada en les trames Lezo i Púnica.

El magnat i president del Reial Madrid apareix a tots els annexos que ofereix FAES com a finançador del centre de pensament a través de la Fundació ACS| EFE

En aquell mateix any, l'empresa del magnat valencià Juan Roig, Mercadona, hi va contribuir amb 50.000 euros. La firma alimentària apareix, al seu torn, com a presumpta donant de la caixa B del PP d'acord amb els Papers de Bárcenas. Aquestes anotacions escrites per l'extresorer de la formació de la gavina i capitost de la xarxa Gürtel, Luis Bárcenas, indiquen que Mercadona va abonar suposadament al PP 90.000 euros en 2004 i 150.000 euros en 2008, dos anys amb cites electorals a l'Estat espanyol.

Acciona, amb 70.000 euros, La Caixa amb 50.000 euros, Gas Natural amb dues donacions de 60.000 euros, Ferrovial amb 30.000 euros i Google Spain amb 25.000 completen la llista de mecenes de FAES de l'any 2012. Al seu torn, la Fundació Ramon Areces, lligada al Corte Inglés, hi va destinar 90.000 euros.

Segons la documentació publicada per Compromís, destaquen les aportacions de mercantils lligades al joc com ara Cirsa Gaming Corporation SA amb 15.000 euros, el Gran Casino de Ceuta amb 5.000 euros, el Grup Acrismatic amb 22.000 euros, el Casino Juego Gran Madrid amb 15.000 euros i el Casino de Mallorca amb 5.000 euros. Fins i tot, la mateixa Associació Espanyola de Casinos de Joc va donar 15.000 euros a la fundació presidida per Aznar. Empreses tecnològiques com ara Global Network Services amb 25.000 euros, laboratoris com ara Esteve Farma amb només 5.000 euros o Equipos Médicos Biológicos SA amb 33.000 euros són altres de les empreses que van contribuir al sosteniment econòmic de FAES.

Tanmateix, el nombre d'empreses donants es redueix l'any 2013. Ara bé, FAES suma nous mecenes com ara la tabaquera Philip Morris Spain amb 30.000 euros, la immobiliària Elerco amb 200.000 euros o Protecciones Plásticas amb 100.000 euros. Gas Natural amb 60.000 euros, Ferrovial amb 30.000 euros, la Fundació Ramon Areces amb 75.000 euros, Sacyr amb 50.000 euros, la Fundació ACS amb 100.000 euros i la Fundació Juan Miguel Villar Mir, relacionada amb OHL per dur el nom de l'exministre que va dirigir la companyia, amb 45.000 euros mantenen la seua contribució econòmica al laboratori d'idees neoconservador.

També ho fan Global Network Services amb 25.000 euros, el Casino del Joc Gran Madrid amb 15.000 euros, el Grup Acrismatic amb 12.000 euros, els laboratoris Esteve amb 5.000 euros o DCI Group amb 12.000 euros. El llistat de finançadors recull, al seu torn, les aportacions d'Equipos Médicos Biológicos SA amb 15.000 euros.

Amb 200.000 euros, Produban Servicios Informáticos, propietat del Banc Santader, s'erigeix en l'empresa que més diners entrega a FAES l'any 2014. En aquest exercici, es mantenen fidels grans firmes espanyoles com ara Ferrovial amb 30.000 euros, la Fundació Juan Miguel Villar Mir amb 45.000 euros, la Fundació ACS amb 100.000 euros o la Fundació Ramon Areces amb 75.000 euros. L'any 2014, però, s'hi suma una altra entitat lligada al Íbex-35: la Fundació Iberdrola amb 75.000 euros. La tabaquera Philip Morris amb 30.000 euros, Gas Natural amb 60.000 euros, la companyia de joc Grup Acrismatic amb 12.000 euros, Protección Plasticos amb 100.000 euros i Google Spain amb 25.000 també aporten al think tank. De fet, hi ha una curiosa entrega de Cuñado SA xifrada en 20.000 euros.

Quadre en el qual apareixen alguns dels mecenes de FAES de l'any 2015| EL TEMPS

Els diferents documents publicats pel senador de Compromís Carles Mulet, i als quals ha accedit aquest setmanari, mostren que l'any 2015 FAES suma dos nous mecenes de pes: Telefònica amb 120.000 euros i BBVA amb 50.000 euros. La Fundació Iberdrola amb 45.000 euros, la Fundació ACS amb 100.000 euros, Ferrovial amb 30.000 euros, la Fundació Juan Miguel Villar Mir amb 45.000 euros o la Fundació Ramon Areces amb 75.000 són els grans noms de l'empresa espanyola que aporten diners al centre de pensament presidit per Aznar. Els mecenes d'un baluard ideològic amb el qual Aznar ha recuperat la influència sobre els tres partits que conformen la dreta espanyola: PP, Ciutadans i l'ultradretà Vox. I que actuen com a tres néts polítics orgullosos del seu avi.